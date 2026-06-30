El reconocido diseñador Benito Fernández, uno de los nombres más importantes de la moda argentina, llegará al Partido de La Costa para participar de un evento exclusivo junto al diseñador local Maximiliano Hartig.

La propuesta se llevará a cabo el sábado 18 de julio, desde las 17.30, en Sierra Dorada (calle Marano 308, Mar de Ajó), donde Hartig presentará oficialmente su colección Primavera-Verano en una jornada pensada para los amantes de la moda y el diseño de autor.

Según adelantó el propio Maximiliano Hartig en sus redes sociales, la experiencia incluirá un desfile con acceso preferencial (Front Row & Pasarela), una charla íntima junto a Benito Fernández para compartir experiencias e intercambiar ideas sobre el mundo de la moda, además de un tea break premium con infusiones y propuestas de pastelería.

Desde la organización destacaron que se trata de una experiencia con cupos limitados, por lo que las entradas ya se encuentran a la venta.

La llegada de Benito Fernández representa un acontecimiento destacado para la agenda cultural y de moda del Partido de La Costa, ya que permitirá disfrutar de una propuesta de nivel nacional sin salir de la región, además de poner en valor el trabajo de diseñadores locales que continúan impulsando este tipo de iniciativas.

¿Cómo participar?

Las entradas y consultas pueden realizarse a través de:

WhatsApp: 11 5908-3401

11 5908-3401 Correo electrónico: maximiliano.hartig18@gmail.com

Con esta propuesta, Mar de Ajó se prepara para recibir una tarde donde la moda, el diseño y las nuevas tendencias serán los grandes protagonistas.