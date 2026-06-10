Santa Teresita | El CIIE abrió las inscripciones a nuevas propuestas de formación y extensión educativa

El Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) La Costa, que funciona en el Instituto de Formación Docente 186, de Costanera y Av. 41, presentó una nueva agenda de propuestas de extensión y capacitación destinadas a docentes de distintos niveles y modalidades, equipos directivos, estudiantes de formación docente y miembros de la comunidad interesados en ampliar sus conocimientos y experiencias de aprendizaje.

Las actividades, que se desarrollarán entre junio y julio en modalidad presencial, abordan temáticas vinculadas a la enseñanza de la matemática, la participación democrática, las prácticas artísticas, la educación temprana, la prevención de las violencias, el juego como estrategia pedagógica y la construcción de saberes en las aulas, entre otras propuestas.

Entre las capacitaciones programadas se destacan «Los libros de textos escolares en la enseñanza de la matemática a lo largo de la historia», destinada a docentes de Educación Primaria y profesores de Matemática, el primero de la serie de cursos que arranca este miércoles 10, a las 18.00.

También se ofrecen «Conversatorios sobre participación, democracia y articulación comunitaria en la secundaria bonaerense», orientada a docentes y equipos directivos; y «Las producciones de las y los estudiantes: fuentes de información acerca de lo que saben», dirigida a docentes de Educación Primaria, modalidades Especial, Adultos y Psicología, además de estudiantes del profesorado.

La agenda también incluye actividades abiertas a la comunidad como «Violencias, padecimiento subjetivo y prevención inespecífica» y el taller «Las cartas, identidades y memoria», además de propuestas para docentes de todos los niveles como «Diálogos entre productores de arte y docentes», y experiencias vinculadas a la educación inicial, especial y ambiental, como «Escuelas que hacen escuela: visita a una escuela de Educación Temprana» y la jornada «Reciclar para construir y jugar», que se realizará en el Vivero Cosme Argerich de San Clemente del Tuyú.

Desde el CIIE destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer la formación continua, promover el intercambio de experiencias y generar espacios de reflexión sobre los desafíos actuales de la educación. Las inscripciones se realizan a través de los formularios disponibles en cada convocatoria y los cupos son limitados.

Para obtener más información sobre fechas, destinatarios e inscripción, los interesados pueden consultar en las redes sociales del CIIE como el Instagram ciie.lacosta o el Facebook Ciee LaCosta.