San Clemente | Se brindan talleres sobre alfabetización digital para adultos mayores

El Centro de Jubilados y Pensionados de San Clemente, ubicado en calle 16 N°679, desarrolla talleres abiertos a la comunicad, destinados a brindar conocimientos y herramientas prácticas para desenvolverse con mayor seguridad y confianza en el entorno digital.



La brecha digital se ha convertido en una nueva forma de exclusión social. Quedar al margen del acceso a internet, desconocer el funcionamiento de las redes sociales, no comprender los riesgos asociados a las estafas digitales o no poder utilizar herramientas de inteligencia artificial puede significar, en muchos casos, una pérdida de autonomía e independencia en la vida cotidiana.



Las actividades se realizan los lunes y viernes, de 15.00 a 16.00, e incluyen los siguientes contenidos:



• Informática y Computación

• Redes Sociales

• Seguridad Digital

• Introducción a la Inteligencia Artificial



Estas capacitaciones buscan promover la inclusión digital, fortalecer la autonomía personal y favorecer la participación activa de los adultos mayores en una sociedad cada vez más atravesada por las nuevas tecnologías.



Asimismo, en el Centro Cultural de San Clemente del Tuyú se dicta el taller de Folclore para Avanzados, los miércoles de 15.00 a 17.00.