La Asociación de Fomento San Bernardo continúa avanzando con uno de los proyectos de infraestructura deportiva más importantes de los últimos años. Mientras las obras de reparación del techo del polideportivo se encuentran prácticamente concluidas, la institución ya comienza a proyectar la siguiente etapa: la colocación del piso de parquet flotante que transformará al gimnasio en una cancha con estándares profesionales.

Según pudo saber MDA Noticias, la empresa encargada de la instalación del nuevo piso podría iniciar los trabajos durante la segunda quincena de julio, una vez finalizadas las tareas previas de acondicionamiento del espacio.

La iniciativa forma parte de un proyecto institucional que busca fortalecer el desarrollo deportivo de la entidad y posicionar al polideportivo entre los más importantes de la región este de la provincia de Buenos Aires.

El básquet impulsa la transformación

Detrás de este proceso hay un fuerte trabajo de la subcomisión de básquet, que desde hace meses viene desarrollando acciones para acompañar la concreción de la obra y generar recursos para el crecimiento del club.

En ese marco,se llevaron adelante jornadas de embellecimiento y mantenimiento del gimnasio, tareas de limpieza, pintura e hidrolavado de distintos sectores del predio.

Una obra con impacto regional

El proyecto del parquet flotante tiene como objetivo mejorar las condiciones de práctica deportiva, brindar mayor seguridad a los atletas y permitir la realización de competencias de mayor nivel. Además, apunta a consolidar a la Asociación de Fomento San Bernardo como un espacio de referencia para distintas disciplinas del Partido de La Costa.

Desde la institución destacan que la iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto de dirigentes, asociados, familias y colaboradores que acompañan el crecimiento de la entidad.

En ese sentido, distintas fuentes vinculadas al club remarcan el compromiso del presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo y de toda la comisión directiva, que vienen impulsando las gestiones necesarias para concretar una obra considerada histórica para la institución.

Un proyecto que mira al futuro

La propuesta contempla distintas herramientas de financiamiento y participación comunitaria, incluyendo la incorporación de sponsors y colaboradores que buscan dejar su aporte en una obra que marcará un antes y un después para el deporte local.

Con el techo prácticamente finalizado y la expectativa puesta en el inicio de los trabajos del parquet, la Asociación de Fomento San Bernardo atraviesa un momento de fuerte crecimiento institucional que busca proyectarse hacia las próximas décadas, acompañando el desarrollo deportivo y social de la comunidad.