Este lunes 22 de junio, vecinos y vecinas de San Bernardo y de todo el Partido de La Costa tendrán la posibilidad de alentar a la Selección Argentina en un encuentro pensado para disfrutar el Mundial en comunidad. La iniciativa es impulsada por la Comisión de Festejos de la Fiesta Nacional del Sol y La Familia de la localidad.

La propuesta se desarrollará desde las 11.00 en la Plaza de la Familia, ubicada en Avenida San Bernardo y Tucumán, donde se montará un espacio temático con distintas actividades para acompañar la previa y la transmisión del partido entre Argentina y Austria.

De acuerdo a la convocatoria difundida por la organización, el predio contará con pantalla gigante para seguir el encuentro, además de una zona de juegos deportivos, shows en vivo con DJs, y un sector de gastronomía y stands para compartir la jornada en familia o con amigos.

La iniciativa invita a transformar la plaza en un punto de encuentro para acompañar a la Albiceleste y vivir una nueva presentación del equipo argentino en un clima festivo, con propuestas para todas las edades.

De esta manera, San Bernardo volverá a tener un espacio para reunir a vecinos, turistas y fanáticos del fútbol alrededor de la Selección, en una jornada que combinará deporte, entretenimiento y el color celeste y blanco en pleno centro de la localidad.

La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse con camisetas, banderas y ganas de alentar a la Argentina en una nueva cita mundialista.