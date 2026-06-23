Lucila del Mar cuenta con un nuevo cajero automático del Banco Provincia

Se puso en funcionamiento de un nuevo cajero automático del Banco Provincia, ubicado en la Terminal de Ómnibus de la mencionada localidad, en Catamarca y Entre Ríos.

La incorporación del servicio responde a una demanda sostenida de vecinos, vecinas, comerciantes e instituciones de Lucila del Mar, Costa Azul y Aguas Verdes, quienes fuera de la temporada debían trasladarse a otras localidades para realizar operaciones bancarias.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre la Sociedad de Fomento de Lucila del Mar, la Municipalidad de La Costa y el Banco Provincia. Como parte del proceso, más de 3.000 personas acompañaron el pedido con su firma, impulsando una gestión que hoy se convierte en una realidad para toda la comunidad.

De la puesta en marcha participaron el intendente Juan de Jesús; el presidente de la Sociedad de Fomento de Lucila del Mar, Néstor Vuolo; el gerente zonal del Banco Provincia, Luis Alberto Duce; y Gabriela Demaría, en representación provincial de la entidad bancaria.

“Esto no es solo para Lucila del Mar, es para Aguas Verdes y Costa Azul también. Fue una iniciativa que nació del pedido de los vecinos y vecinas. Como institución cedimos el local, la Municipalidad de La Costa se encargó de la obra y el Banco Provincia del equipamiento. Esto ya es una realidad”, destacó Vuolo.

Por su parte, el intendente Juan de Jesús remarcó la importancia de seguir acercando servicios a cada localidad del distrito y señaló que la dinámica de una comunidad que supera los 120 mil habitantes permanentes requiere herramientas que acompañen el desarrollo cotidiano y la actividad económica.

A su vez, el gerente zonal del Banco Provincia, Luis Alberto Duce, valoró el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos dos años para concretar la iniciativa y sostuvo que el objetivo fue dar respuesta a una necesidad concreta de la comunidad en un distrito de gran extensión territorial.

La incorporación de este nuevo cajero forma parte de una política de ampliación de servicios que busca acercar más herramientas a los vecinos y vecinas, fortaleciendo la inclusión financiera y mejorando el acceso a prestaciones esenciales en cada localidad del Partido de La Costa.