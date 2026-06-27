Salud | La Costa presentó la nueva Plataforma de Atención Primaria

La Municipalidad de La Costa presentó oficialmente la nueva Plataforma de Atención Primaria de la Salud, una herramienta destinada a facilitar el acceso a la atención sanitaria, optimizar la gestión de turnos e integrar el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con los hospitales municipales.

La actividad se realizó en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y sirvió además para presentar la iniciativa “Cuidar la Vida”, un marco que reúne las políticas públicas que el Municipio viene impulsando para fortalecer la prevención, el cuidado y la atención integral de la comunidad.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud como puerta de entrada al sistema sanitario. En ese marco, el Municipio trabaja para consolidar una red integrada entre los 16 CAPS, el Hospital Modular de San Bernardo y los hospitales municipales de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, promoviendo una atención más cercana en los barrios y reservando la mayor complejidad hospitalaria para internaciones, emergencias y prestaciones específicas.

La nueva plataforma permitirá solicitar turnos a través de los efectores de la Municipalidad de La Costa, para poder acceder a conocer a los especialistas disponibles en distintos puntos del distrito, registrar digitalmente las atenciones y mejorar el seguimiento de cada paciente, facilitando el trabajo coordinado entre los distintos efectores del sistema de salud.

Durante la presentación, el intendente Juan de Jesús señaló que esta política pública forma parte de un proceso iniciado en 2024 con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a las distintas situaciones que atraviesan la comunidad. En ese sentido, sostuvo que “el cuidado no se limita al ámbito sanitario, sino que también involucra la educación, el desarrollo humano, la protección de las infancias, la convivencia y el trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad para construir entornos más saludables y seguros”.

Desde el Municipio indicaron que la incorporación de esta nueva plataforma representa un paso más en el fortalecimiento del sistema público de salud, mejorando el acceso, la organización de los recursos y la continuidad de la atención para vecinos y vecinas de todo el Partido de La Costa.

LOS CUATRO PILARES QUE INTEGRAN CUIDAR LA VIDA

El intendente Juan de Jesús detalló los puntos centrales de Cuidar la Vida, la iniciativa que se puso en marcha en enero de 2024 y que engloba a diferentes áreas municipales y de la comunidad en general.

“En el Cuidar la Vida el primer flagelo que planteamos es la seguridad vial y las vidas que perdemos, los vecinos y vecinas que pierden la vida en siniestros viales. Y muchas veces los recursos que tenemos que poner para atender situaciones de este estilo. Por eso digo que tenemos que apuntar a una seguridad vial integral y humanizada, donde el otro forma parte de mi familia y de mi comunidad. Estamos a punto de llevar al Concejo Deliberante el programa Cuidar la Vida para que se convierta en ordenanza y que esté vigente por lo menos 30 años”.

Otro pilar que integra Cuidar la Vida son las violencias, y dentro de las violencias “está la violencia de género que ocupa un lugar muy importante en las familias”, afirmó el Intendente. “Tenemos que estar atentos a esta problemática que cuando se visibiliza tiene que ir la mujer a que le tomen la denuncia en la Comisaría, tiene que hacer la denuncia y muchas veces no logran el resultado que buscan. Y tenemos que estar predispuestos a escuchar, a atender con los promotores de salud que verifiquen estas cuestiones”, agregó.

El tercer punto, según indicó De Jesús, son las niñeces. “Imaginemos si cuestan que se visualicen los casos de violencia de género, más aún las violencias y el abuso sobre los niños y niñas, que está sometido en una vivienda y que necesita ayuda. Y el cuarto capítulo de cuidar la vida es el entorno en el que vivimos. Cuidar el medio ambiente, la limpieza de las playas, las calles, las plazas, los espacios públicos. Por eso digo que Cuidar la Vida, o la vida misma es una cuestión de humanidad, todos los discursos hablan de economía, todas las leyes que se tratan en los congresos nacionales tienen que ver con la economía y no con la salud mental, la salud integral, y esto es lo que debemos modificar. Si no encuadramos este pensamiento en el valor, en el respeto y como construcción superadora no vamos por el camino correcto, para pensar en el futuro de nuestros hijos y nietos, y ese futuro no tiene que estar conducido por la Inteligencia Artificial”, finalizó De Jesús.