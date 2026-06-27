Después de una semana de trabajo y con el frío ya instalado, este domingo el Partido de La Costa ofrece varias excusas para salir de casa. Si la idea es darse un gusto, comer rico y después «bajar el almuerzo» bailando, hay propuestas para todos los gustos entre La Lucila del Mar, Mar del Tuyú y Santa Teresita.

Folklore, peña y mucha guitarra en La Lucila del Mar

Desde las 12.00, La Nueva Herradura volverá a abrir sus puertas para una nueva Peña Folklórica organizada por Folclore MDA.

Habrá buffet económico, pista de baile y música en vivo con Grupo Encendidos, que llega desde Longchamps, además de la presentación de Canto Agreste. Como condimento especial, también habrá premios para quienes se animen a lucir los colores de la Selección Argentina.

La propuesta promete repetir el clima familiar y festivo de las peñas anteriores, que reunieron a vecinos de distintas localidades.

Mar del Tuyú invita a un gran almuerzo familiar

Otra opción para este domingo será el encuentro organizado por el Centro de Jubilados La Amistad, donde desde el mediodía habrá un menú bien argentino: chorizo, pollo, ensaladas, helado y mesa dulce.

La jornada también contará con sorteos, sorpresas y el show musical de La Voz del Ángel, para que nadie se quede sentado después del postre.

Santa Teresita también se suma al domingo de fiesta

En tanto, el Jardín de la Tercera Edad de Santa Teresita preparó un clásico almuerzo con empanadas, chorizo, pollo, pechito, ensaladas y postre.

Después de la sobremesa llegará el momento de mover un poco las piernas con la presentación de La Carly Band, que pondrá música para que el baile se extienda durante toda la tarde.

El invierno también se disfruta

Más allá de las bajas temperaturas, las instituciones del Partido de La Costa siguen generando espacios para encontrarse, compartir la mesa y pasar un buen momento entre amigos o en familia.

Así que ya sabés… este domingo los permitidos están más que justificados. Buena comida, música en vivo, baile y la posibilidad de acompañar a las instituciones locales hacen de estas propuestas una excelente alternativa para disfrutar del fin de semana sin salir del distrito.