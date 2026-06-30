Lavallenses corrieron la Maratón Internacional de Rosario

lavalle rosario

Tres representantes de General Lavalle participaron de la 24ª edición de la Maratón Internacional de la Bandera 42K, disputada en la ciudad de Rosario, con largada y llegada en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera.

Los corredores lavallenses Luciano García, Emilia Sáenz y Emiliano Aguirrezabala representaron al grupo Running de Lavalle, formando parte de una de las competencias más importantes del país.

El recorrido de la maratón atravesó algunos de los lugares más icónicos de Rosario, entre ellos el Monumento Nacional a la Bandera, el Parque de la Independencia y el tradicional Bulevar Oroño.

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30 junio, 2026 por Deportes

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