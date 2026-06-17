“Guardianes de la Seguridad Vial” fue presentada en Mar del Plata | Los detalles

Organizado por la Fundación Estrellas Amarillas y el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el Partido de La Costa participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, que se desarrolló en el Museo MAR de Mar del Plata.

Fue a través de “Guardianes de la Seguridad Vial”, una propuesta educativa y preventiva que forma parte del programa “Cuidar la Vida” y que fue destacada como ejemplo de política pública orientada a la concientización vial desde edades tempranas.

La iniciativa costera promueve el aprendizaje a través del juego, fomentando conductas responsables y una cultura vial más consciente, con el objetivo de contribuir a la disminución de la siniestralidad. A través de actividades lúdicas e interactivas, niñas y niños incorporan conocimientos sobre normas de tránsito, convivencia y seguridad en el espacio público.

Durante las tres jornadas que integraron el Congreso de seguridad vial participaron inspectores de tránsito de la Municipalidad de La Costa, quienes pudieron compartir la experiencia desarrollada en el distrito como agentes fiscalizadores y promotores de la educación vial.

En el encuentro se dispuso de un stand interactivo que incluyó pruebas de alcoholemia, kartings con casco, semáforos, conos, juegos y actividades recreativas diseñadas para la realización de circuitos seguros y experiencias educativas.

Bajo el lema “El rostro detrás de la cifra”, la jornada reunió a autoridades, especialistas, familias y referentes de distintas provincias del país para reflexionar sobre el impacto humano de la siniestralidad vial y la importancia de impulsar políticas públicas orientadas a la prevención.

La propuesta puso el foco en que detrás de cada estadística existe una historia, una familia y una comunidad atravesada por la pérdida, reforzando el compromiso colectivo con una movilidad más segura y responsable.

La participación en este encuentro nacional formó parte del trabajo que lleva adelante la secretaría de Ordenamiento Urbano y Control, a través del área de Tránsito, para fortalecer las políticas de seguridad vial, promover la educación ciudadana y continuar impulsando acciones orientadas al cuidado de la vida en el espacio público.