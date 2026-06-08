Provincia puso en marcha la Campaña Invierno para personas en situación de calle

En el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer frente a las bajas temperaturas, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad puso en marcha la Campaña de Invierno, una política interministerial de asistencia integral destinada a fortalecer la atención y el acompañamiento a personas en situación de calle. A través de operativos territoriales en distintos municipios, se complementan las tareas que promueve la cartera a lo largo de todo el año.

La campaña comenzó la semana pasada en Mar del Plata, y continuará durante junio con jornadas en distintos puntos de la provincia. El primero de los operativos se realizó en La Plata con participación de distintas áreas del Estado bonaerense. Allí, el ministerio encabezado por Andrés Larroque, entregó kits de abrigo y elementos de higiene, además de brindar controles sanitarios integrales, vacunación y atención odontológica. También se desarrollaron espacios de orientación destinados a personas mayores y personas con discapacidad, y asesoramiento en materia de salud mental y violencia de género.

Las acciones se desarrollan en un escenario de creciente demanda social y de retracción de las políticas nacionales orientadas a la atención de personas en situación de calle. Frente a ese contexto, la provincia mantiene una intervención sostenida mediante dispositivos territoriales, operativos de asistencia y articulación con gobiernos locales y organizaciones de la comunidad.

La jornada en La Plata fue encabezada por la directora de Atención a Familias en Situación de Calle, Emilia Bermejo, junto a la directora de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Claudia del Bianco, el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero y el secretario de Desarrollo Social del municipio, Nicolás Carvalho. En este marco, además, junto al Ministerio de Salud, se realizaron controles médicos y a su vez el Ministerio de Mujeres y Diversidad brindó asesoramiento.

También formaron parte de la actividad el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Cáritas, Cruz Roja, Barberos Solidarios y profesionales de los hospitales Reencuentro, Gutiérrez, Rossi y El Dique.

En Mar del Plata en tanto, además de frazadas, ropa de abrigo y calzado se distribuyeron viandas y artículos de higiene y en paralelo se efectuaron controles que incluyeron testeos de glucosa y presión arterial y vacunación Los operativos continuaron este martes en Vicente López y seguirán desplegándose en otros distritos bonaerenses.

La Campaña de Invierno, que incluye jornadas que se desarrollan en horario vespertino y un trabajo articulado entre distintas áreas provinciales y los municipios, continuará hoy con un operativo integral en San Martín y se extenderá la semana próxima con actividades en Lomas de Zamora, San Isidro, Moreno, La Matanza y San Isidro. El objetivo es fortalecer la presencia del Estado y ampliar estrategias de cuidado y asistencia frente al aumento de la vulnerabilidad social.

Además de estos operativos móviles, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad sostiene durante todo el año dispositivos de atención para personas en situación de calle en Almirante Brown, General Pueyrredón, La Plata, Lomas de Zamora, Moreno y San Martín. Las tareas, que se fortalecen especialmente durante los meses más fríos del año, son coordinadas por la Subsecretaría de Organización Comunitaria e incluyen asistencia inmediata y capacitaciones a trabajadores.

El despliegue provincial en el territorio se completa con la Red de 58 Centros de Integración Social (CIS), activa en distintos municipios bonaerenses. Se trata de casas convivenciales abiertas las 24 horas que brindan alojamiento, contención, talleres y espacios de formación para personas en situación de calle. Cuentan con equipos interdisciplinarios que trabajan en la restitución de derechos y realizan un abordaje específico según la problemática de las personas.