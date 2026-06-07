Cada 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista, una fecha que invita a reconocer la tarea de quienes tienen la responsabilidad de informar, comunicar y contar las historias que suceden en nuestras comunidades.

En tiempos donde la información circula de manera permanente y a gran velocidad, el periodismo local sigue cumpliendo un rol fundamental: acercar a los vecinos aquello que ocurre en su propio lugar, dar visibilidad a las instituciones, acompañar las iniciativas comunitarias y reflejar tanto los desafíos como los logros de quienes forman parte de la vida cotidiana de nuestro distrito.

Desde MDA Noticias entendemos que informar es también una forma de construir comunidad. Por eso, cada día intentamos estar cerca de nuestros lectores, acompañando los acontecimientos que marcan la realidad del Partido de La Costa y de la región.

Este Día del Periodista es también una oportunidad para agradecer.

A quienes confían en nuestro trabajo, nos acercan información, comparten nuestras publicaciones, sugieren temas, realizan aportes o simplemente nos eligen para mantenerse informados.

El acompañamiento de los lectores es lo que permite que los medios locales sigan creciendo y fortaleciendo su compromiso con la comunidad.

También queremos reconocer a todos los trabajadores de prensa, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, locutores, operadores, productores y comunicadores que cada día desarrollan su tarea en los distintos medios de la región, contribuyendo a una sociedad más informada y participativa.

El periodismo cambia, las herramientas evolucionan y las formas de comunicar se transforman. Pero hay algo que permanece: la necesidad de contar las historias de nuestra gente.

Gracias por acompañarnos en este camino.

Feliz Día del Periodista.