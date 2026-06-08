Las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de Villa Gesell dejaron un resultado contundente. El comerciante y dirigente Alberto «Beto» Banquero se impuso con claridad y continuará al frente de la conducción partidaria durante los próximos dos años.

Según informó el portal geselino Sector Informativo, Banquero obtuvo 443 votos, superando a Amadeo Montenegro, que alcanzó 311 sufragios, mientras que Omar Zurco reunió 57 adhesiones.

Más allá de los números, el resultado ofrece una lectura política interesante. El dirigente representa al espacio Ateneo, un sector que comenzó a ganar protagonismo dentro del radicalismo local a partir de 2021 y que ahora recibió una nueva ratificación por parte de los afiliados.

Una renovación que busca consolidarse

La elección parece reflejar un proceso que viene atravesando gran parte de la Unión Cívica Radical bonaerense: la aparición de dirigentes que combinan pertenencia histórica al partido con una búsqueda de renovación dirigencial y territorial.

En Villa Gesell, Banquero logró sostener ese perfil y convertirlo en una propuesta competitiva dentro de la vida interna partidaria.

Los resultados también mostraron una participación importante para una elección de carácter interno, lo que permitió que las distintas expresiones del radicalismo local pudieran medirse en las urnas.

La Quinta Sección y el reordenamiento radical

La elección geselina se produjo en paralelo con otros procesos internos que se desarrollaron en distintos distritos de la Quinta Sección Electoral y que terminaron consolidando la conducción política que encabeza el senador nacional Maximiliano Abad dentro del radicalismo bonaerense.

En ese contexto, el triunfo de Banquero puede interpretarse también como parte de una tendencia más amplia que atraviesa a buena parte de los comités radicales de la región.

La construcción territorial, la renovación de dirigentes y la búsqueda de protagonismo frente a los desafíos políticos de los próximos años aparecen como algunos de los ejes que comienzan a ordenar el debate interno de la UCR.

Más allá de la interna

Superada la elección, el desafío para la conducción radical geselina será trasladar esa fortaleza interna hacia la construcción de propuestas y presencia política en la comunidad.

En un escenario donde los partidos tradicionales buscan redefinir su lugar frente a los cambios que atraviesa la política argentina, el resultado obtenido por Banquero le otorga legitimidad y respaldo para encarar una nueva etapa al frente del radicalismo local.

La elección dejó una señal clara: el espacio que comenzó a consolidarse en 2021 logró ratificar su liderazgo y mantener la confianza de una parte importante de la militancia radical de Villa Gesell.