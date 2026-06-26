Durante mucho tiempo la política creyó que una buena foto, un video de treinta segundos y un puñado de «me gusta» podían reemplazar una conversación cara a cara. Después descubrió que el algoritmo tiene un pequeño defecto: no vota.

En ese contexto empieza a verse, también en el Partido de La Costa, una recuperación de las reuniones barriales, los encuentros con vecinos y las publicaciones que muestran dirigentes sentados alrededor de una mesa, más cerca del termo que del atril.

La última imagen la compartió Adriana Abdala, integrante del Consejo del Partido Justicialista de La Costa, quien difundió en sus redes un encuentro junto a vecinos, militantes y referentes del espacio.

«Creemos en una forma de hacer política que nace del encuentro, del diálogo y de la construcción colectiva», escribió.

En la reunión participaron además Candela López, presidenta del Consejo Escolar de La Costa, quien expuso sobre el papel de la educación como herramienta de transformación, y Úrsula, que presentó iniciativas destinadas a acompañar a las familias.

Sin embargo, más allá de los nombres propios, el concepto que sobresale en el mensaje aparece en otra frase.

«Fue un espacio para escucharnos.»

La política volvió a descubrir que escuchar también comunica

En realidad, la escucha nunca dejó de ser importante. Lo que cambió fue la forma de hacer política. Durante años la comunicación institucional ocupó casi todo el escenario: inauguraciones, actos, anuncios, fotografías impecables y redes sociales cuidadosamente editadas. Pero mientras la comunicación oficial mostraba gestión, en muchos casos la distancia entre la dirigencia y la sociedad seguía creciendo. Ese divorcio no nació de un día para otro. Tampoco se resolverá con una reunión de vecinos. Pero sí parece haber una conclusión compartida por buena parte de la dirigencia, oficialista y opositora: la representación no se recupera únicamente hablando; también hay que escuchar.

El territorio sigue existiendo… y no está en Google Maps

La publicación de Abdala refleja algo que empieza a repetirse en distintos sectores políticos. Volver al territorio.

Y cuando se habla de territorio ya no alcanza con el físico. Hoy existen dos escenarios simultáneos. Está el territorio presencial, donde aparecen las preguntas incómodas sobre el trabajo, los precios, la inseguridad o la educación. Y está el territorio digital, donde cada reunión termina convertida en una publicación que busca mostrar cercanía, empatía y presencia. La política entendió que ambos espacios dialogan entre sí. Lo que sucede en una mesa del barrio termina pocas horas después en Facebook o Instagram. Y lo que se publica en redes intenta demostrar que esa reunión realmente ocurrió.

Del rechazo a la representación

No es un secreto que la política atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste en términos de credibilidad. La desconfianza hacia los dirigentes, el enojo con los partidos tradicionales y el crecimiento de discursos antisistema modificaron la forma de construir legitimidad. Por eso no sorprende que palabras como escuchar, participar, estar cerca o construcción colectiva vuelvan a ocupar el centro de los mensajes. En su publicación, Abdala también hizo referencia al contexto económico.

«En un momento en el que muchas familias sienten el peso de la situación económica y cada día cuesta más llegar a fin de mes, es fundamental estar cerca, conocer las necesidades y pensar respuestas colectivas.»

Más que una frase, parece una definición de estrategia. Porque si existe hoy una campaña silenciosa en la política argentina, probablemente sea esta: intentar transformar el rechazo en empatía y la distancia en representación. Claro que después vendrá la parte más difícil. Escuchar siempre genera aplausos. Resolver los problemas… suele generar bastante más trabajo. Y eso, por ahora, ningún algoritmo, ningún community manager y ningún filtro de Instagram logró reemplazarlo.