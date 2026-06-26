Dora Barrancos llega a General Lavalle con el ciclo «Hablemos de Género»

Este sábado 27 de junio, desde las 10, se llevará a cabo una nueva edición del ciclo “Hablemos de género” en el SUM del Sitio de Memoria Cementerio de General Lavalle, ubicado sobre la Ruta Provincial 11, kilómetro 288.

La actividad contará con la participación de la socióloga e investigadora Dora Barrancos, presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria y una de las principales referentes de los feminismos y los estudios de género en la región.

Durante el encuentro, abierto a toda la comunidad, se podrán intercambiar ideas y reflexionar sobre los desafíos que plantean las desigualdades de género, en el marco de un espacio pensado para recuperar experiencias y construir herramientas colectivas.

La propuesta es libre y gratuita y forma parte de un ciclo de actividades destinado a promover el diálogo y la participación ciudadana.