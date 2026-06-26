Kicillof | «La política económica del Gobierno nacional es incompatible con la industria y el desarrollo de las pymes locales»

En el marco del Día Internacional de las pymes, el gobernador Axel Kicillof participó este jueves del encuentro federal “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el Golden Center Eventos de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos viviendo una de las etapas de destrucción de capacidades productivas e industriales más profundas de nuestra historia: desde que llegó este Gobierno nacional se perdieron 340.000 puestos de trabajo formal y se aniquilaron 26.000 empresas”. “No es que algo esté fallando o que se requiera un poco más de tiempo: esta política económica busca estos resultados y, por ello, es incompatible con la industria nacional y el desarrollo de las pymes”, agregó.

“Es falso que la economía esté funcionando a dos velocidades: están impulsando un proceso de reestructuración de nuestra matriz productiva para llevarnos a un modelo de país primarizado, con concentración y exclusión”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Con tipo de cambio atrasado, importaciones indiscriminadas, tarifas elevadas y tasas de interés inaccesibles, han configurado un combo perfecto para destruir el empleo y la producción local”.

El encuentro reúne a representantes de entidades empresariales nacionales, organismos internacionales, universidades y representantes del entramado productivo de todo el país. El evento tiene como fin generar un espacio de debate en torno a los ejes de desarrollo y competitividad, herramientas de financiamiento, sustentabilidad, capacitación y el uso de inteligencia artificial en el sector.

Por último, Kicillof remarcó: “Mientras en todo el mundo se aplican políticas para proteger el trabajo frente a los nuevos escenarios globales, aquí Milei va a contramano y deja a nuestros sectores productivos absolutamente desprotegidos”. “Tenemos enormes oportunidades en el futuro si comprendemos que es junto a los empresarios pyme y con políticas de Estado que defiendan la industria, la ciencia y la soberanía como podemos construir una Argentina mejor”, concluyó.

Estuvieron presentes también los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Trabajo, Walter Correa; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y el presidente de CAME, Ricardo Diab.