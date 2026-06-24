Así el es presente de los deportistas costeros del Centro Municipal de Alto Rendimiento | Medallas, podios y grandes actuaciones

El trabajo de formación y acompañamiento que se desarrolla en el Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMAR) sigue dando sus frutos. Actualmente, numerosos deportistas surgidos de este espacio representan al Partido de La Costa en instituciones de primer nivel del país y continúan consolidando sus carreras en competencias nacionales e internacionales.

El acompañamiento a deportistas de alto rendimiento forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de La Costa a través del Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMAR), promoviendo oportunidades de crecimiento y fortaleciendo el desarrollo deportivo local.

Entre ellos se encuentra Clara Cigarra, quien integra el plantel del Club Santa Bárbara de La Plata, una de las instituciones más importantes del hockey argentino. La deportista costera se encuentra actualmente en Europa realizando la pretemporada junto al plantel de primera división, sumando una valiosa experiencia en su proceso de crecimiento deportivo.

Otro de los representantes destacados es Joaquín Barroso, quien fue convocado por segundo año consecutivo para formar parte de la Selección Argentina de fútbol de ascenso. Además, integra el plantel de primera división del Club Comunicaciones, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol nacional.

Por su parte, Lucas Palacios se desempeña en el Club Colegio Ward, donde compite en la Liga de Honor Oro de Femebal, la máxima categoría del handball argentino. Actualmente forma parte del Seleccionado Argentino Universitario que se encuentra en Francia para disputar el Mundial Universitario de la disciplina.

También se destaca el presente de Candelaria Murillo, integrante del plantel de fútbol femenino de River Plate y convocada en distintas oportunidades a la Selección Argentina de fútbol femenino, reafirmando su proyección dentro de uno de los clubes más importantes del país.

En rugby, Felipe Martínez continúa su desarrollo deportivo en el General Pueyrredón Rugby Club y forma parte del Seleccionado Marplatense, representando al Partido de La Costa en uno de los deportes de mayor crecimiento en la región. Por su lado, en básquet, Joaquín Valerga integra el plantel de primera división del Club Banco Provincia de La Plata, donde continúa su formación y competencia en el ámbito federado.

Asimismo, Dino Palmarochi se destaca en el automovilismo nacional con importantes resultados en la categoría IAME, una de las más competitivas y prestigiosas del karting argentino. A estos logros se suma el reciente debut de Martina Díaz en la primera división del Club Quilmes de Mar del Plata. Con tan solo 17 años, la joven basquetbolista dio un importante paso en su carrera deportiva al presentarse en la máxima categoría de la institución marplatense.