Ni Una Menos | La Costa marcha en Santa Teresita

La comunidad del Partido de La Costa volverá a manifestarse en el 11º aniversario del movimiento Ni Una Menos. El encuentro tendrá lugar a las 16.45, en la Plaza del Tango de Santa Teresita, ubicada en Avenida 41 y calle 10.

«La calle es nuestra» es la consigna de la marcha, impulsada por organizaciones sociales, agrupaciones políticas e instituciones con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa. De este modo, se exigirá una vez más el fin de la violencia por motivos de género, que tiene al femicidio como su forma más extrema pero que se expresa de múltiples maneras.

La primera marcha de Ni Una Menos se realizó el 3 de junio de 2015, luego del femicidio de la adolescente Chiara Páez. Desde entonces, el colectivo no dejó de crecer en reclamo de igualdad de género y justicia para todas las víctimas.