Tras varias horas de preocupación y una intensa búsqueda que movilizó a familiares, vecinos, fuerzas de seguridad y organismos municipales, la adolescente de 15 años que era buscada en Mar de Ajó fue localizada sana y salva durante la madrugada de este miércoles.

Desde que se conoció la desaparición, MDA Noticias siguió el desarrollo del operativo a través de fuentes oficiales y del testimonio de vecinos que colaboraron activamente con la difusión y la búsqueda de la joven, quien había salido rumbo a la escuela pero nunca llegó a ingresar al establecimiento educativo.

Según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Costa, la localización de la adolescente fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el sistema de videovigilancia municipal, las fuerzas de seguridad y los organismos intervinientes.

Tras la denuncia realizada por la familia, se puso en marcha un operativo que permitió reconstruir distintos movimientos de la joven mediante el análisis de imágenes obtenidas por las cámaras de monitoreo, una tarea que se extendió durante varias horas y resultó clave para orientar la búsqueda.

Finalmente, durante la madrugada se logró determinar su ubicación y proceder a su asistencia.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente fue atendida por los equipos correspondientes y se encuentra en buen estado de salud.

Un operativo que movilizó a toda la comunidad

Durante la noche, la búsqueda generó una importante reacción comunitaria. Vecinos de distintas localidades del Partido de La Costa compartieron información, difundieron el alerta en redes sociales y colaboraron con recorridas por diferentes sectores del distrito.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron especialmente el trabajo realizado por los operadores de la Sala de Monitoreo Municipal, quienes participaron en el seguimiento de imágenes y en la coordinación de información junto a las fuerzas de seguridad y organismos involucrados en el operativo.

La aparición de la joven llevó tranquilidad a familiares, amigos y a toda la comunidad que siguió con preocupación cada novedad del caso.

Desde distintos sectores también agradecieron la colaboración de quienes ayudaron a difundir la búsqueda, una herramienta que volvió a demostrar su importancia en situaciones donde el tiempo resulta determinante.