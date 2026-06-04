El próximo 13 de junio, el Polideportivo de San Clemente del Tuyú volverá a convertirse en escenario de una de las disciplinas que más crecimiento ha mostrado en los últimos años en la región. Se trata de una nueva edición del Torneo Interclubes de Patín Artístico, una competencia que reunirá a escuelas, clubes y deportistas de distintos puntos de la Costa Atlántica.

La convocatoria fue difundida por la profesora Mariela Gorosito, referente histórica de la actividad y actual responsable de la Escuela Municipal de Patín Artístico de La Costa, quien destacó el valor de estos encuentros para el desarrollo de nuevos talentos.

«Un año más que nos juntamos para crecer, para compartir. Otro año más fomentando el deporte local y zonal, viendo crecer los semilleros de cada escuela, disfrutando de patinadores que hoy nos representan a nivel regional, nacional e internacional y sumando para nuestros deportistas como objetivo principal», expresó en sus redes sociales.

Una pista para los futuros campeones

El flyer de la competencia anticipa la participación de instituciones de distintos distritos de la región, entre ellas:

Club Social y Deportivo Mar de Ajó

Club Social y Deportivo Mar del Tuyú

Club Social y Deportivo El Siciliano

Club Social y de Fomento de San Clemente del Tuyú

Pinamar CET

CEF N° 87 de Pinamar

Representación de General Lavalle

La presencia de clubes y escuelas de distintos municipios vuelve a confirmar el crecimiento que experimenta el patín artístico en la región, una disciplina que hace algunos años tenía una actividad mucho más reducida y que hoy cuenta con atletas que compiten en torneos nacionales e internacionales.

Mucho más que una competencia

Más allá de los resultados deportivos, este tipo de encuentros suelen funcionar como espacios de formación y experiencia para los patinadores más jóvenes.

En muchos casos, los torneos interclubes representan el primer contacto de los deportistas con una competencia formal, permitiéndoles mostrar el trabajo realizado durante el año, compartir pista con atletas de otras localidades y comenzar a transitar el camino competitivo.

Por eso, cuando Mariela Gorosito habla de los «semilleros» del patín regional, la referencia no es casual. Detrás de cada presentación aparecen años de entrenamiento, acompañamiento familiar y el trabajo cotidiano de profesores, clubes e instituciones que sostienen la actividad.

El próximo 13 de junio, San Clemente volverá a reunir a buena parte de ese semillero deportivo que hoy nutre al patín artístico de la Costa Atlántica.