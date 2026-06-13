El deporte del Partido de La Costa volvió a celebrar en lo más alto del podio internacional. El ciclista costero Lucas Oscar Vilar se consagró campeón en el GP Brno Track Cycling 2026, disputado en la República Checa, y sumó una nueva medalla de oro para el ciclismo argentino.

Representando a la Selección Argentina, Vilar se quedó con la prueba de Velocidad (Sprint Men Elite), una de las especialidades más exigentes del ciclismo de pista mundial. En la final superó al griego Konstantinos, integrante de la selección nacional de Grecia, para subir al escalón más alto del podio en una competencia de categoría CL1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La victoria tiene un valor especial, ya que el GP Brno forma parte del calendario internacional que otorga puntos para los rankings mundiales y los procesos de clasificación hacia los principales torneos del planeta.

El podio se completó con el polaco Mateusz, quien obtuvo la medalla de bronce tras imponerse al lituano Vasilijus.

Un presente extraordinario

La actuación de Lucas Vilar ratifica el gran momento deportivo que atraviesa el representante del Partido de La Costa. En las últimas semanas ya había logrado destacados resultados en Europa, compitiendo frente a algunos de los mejores velocistas del mundo, y ahora volvió a confirmar su crecimiento con una nueva consagración internacional.

El oro conseguido en República Checa no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad costera, que sigue de cerca cada paso de uno de sus máximos exponentes deportivos.

Con trabajo, esfuerzo y una carrera construida a base de sacrificio, Vilar continúa dejando la bandera argentina en lo más alto y consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo de pista de la región.

Y esta vez, desde Brno, volvió a demostrar que los sueños también pueden pedalear hasta la cima.