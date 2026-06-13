Actividades para recaudar fondos de cara a la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia de Mar de Ajó

corvina rubia

En comunicación con Radio Noticias, Lorena Morales, integrante de la Comisión de Festejos de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia de Mar de Ajó, repasó el trabajo que vienen llevando adelante para recaudar fondos y adelantó las próximas actividades institucionales.

Morales destacó la importancia de haber participado el día anterior en el acto oficial por el Día de la Afirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas en Aguas Verdes. Señaló que estos encuentros protocolares son fundamentales para que los soberanos y representantes de la fiesta estrechen lazos e intercambien experiencias con las comisiones de festividades vecinas de San Bernardo, Mar del Tuyú y Santa Teresita.

Los puntos principales detallados de cara al calendario de actividades:

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13 junio, 2026 por Instituciones Interes General

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