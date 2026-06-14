Lavalle | Abrió la convocatoria para aspirantes a la Fiesta de la Mujer Rural en su 10° edición

La Municipalidad de General Lavalle informó la apertura de la convocatoria para jóvenes interesadas en participar como aspirantes de la Fiesta de la Mujer Rural, que este año celebrará su décima edición.

La inscripción estará disponible hasta el 10 de julio. Las postulantes deberán tener entre 16 y 26 años y acreditar un mínimo de tres años de residencia en el distrito de General Lavalle.

Las planillas de inscripción podrán retirarse en la Delegación Municipal de Paraje Pavón, la Casa de la Cultura en el casco urbano y la Delegación Municipal de Paraje Las Chacras.

La tradicional celebración busca reconocer y poner en valor el papel de las mujeres rurales en la comunidad, promoviendo la participación de jóvenes representantes de distintos sectores del distrito.