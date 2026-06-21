Los detalles del Concurso de Pesca de la Fiesta de la Corvina Negra en San Clemente

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En diálogo con Radio Noticias, el dirigente y colaborador Germán Jardón anunció el lanzamiento y la apertura de inscripciones para el Gran Torneo de Pesca organizado por el Club de Pesca de San Clemente del Tuyú, un evento histórico que este año repartirá cerca de 50 millones de pesos en premios.

Jardón detalló que el ganador de la pieza mayor se alzará con una recompensa de $20.000.000, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán $10.000.000 y $3.000.000 respectivamente, sumando además distinciones especiales de $1.000.000 para las categorías de mejor dama y mejor cadete. El referente destacó el enorme esfuerzo de la comisión directiva para sostener este nivel de incentivos económicos y remarcó el valor del torneo para motorizar la hotelería, la gastronomía y el comercio local, invitando a pescadores de toda la provincia a inscribirse de manera anticipada.

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21 junio, 2026 por Instituciones Interes General

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