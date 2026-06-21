La localidad de La Lucila del Mar ya cuenta con un cajero automático fijo, que fue inaugurado este sábado en la sede de la Asociación de Fomento, ubicada en Catamarca 5006, esquina Entre Ríos.

La puesta en funcionamiento del servicio fue presentada en un acto del que participaron el intendente municipal Juan de Jesús, autoridades del Banco Provincia, representantes de la Asociación de Fomento de La Lucila del Mar y vecinos de la localidad.

La instalación del cajero se concretó a partir de una iniciativa impulsada por vecinos de La Lucila del Mar, que fue canalizada a través de gestiones conjuntas con la Municipalidad de La Costa y las autoridades del Banco Provincia.

Desde la Asociación de Fomento habían informado en las últimas horas, a través de sus redes sociales, que el equipo ya se encontraba operativo y que la inauguración oficial se realizaría con la presencia de autoridades del municipio y de la entidad bancaria.

La incorporación de este nuevo servicio busca dar respuesta a una demanda sostenida de la comunidad local, que desde hace tiempo planteaba la necesidad de contar con un punto fijo para realizar extracciones y otras operaciones bancarias sin necesidad de trasladarse a otras localidades del Partido de La Costa.

Con la habilitación del cajero, tanto residentes como visitantes de La Lucila del Mar disponen ahora de una nueva herramienta para acceder a servicios bancarios en la propia localidad.