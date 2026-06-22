La gestión de General Lavalle invitó a disfrutar de la Feria de Pavón

La Municipalidad de General Lavalle invitó a participar de una nueva edición de la Feria de Pavón, que se realizará el domingo 28 de junio, de 10 a 17 horas, en la intersección de Galo de Lavalle y Cámpora, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a emprendedores, productores y artesanos de la región, generando un espacio para conocer productos locales, disfrutar de sabores caseros, artesanías, indumentaria y diversas propuestas para toda la familia.

Durante la jornada habrá actividades culturales y recreativas, entre ellas la participación del Taller de Folclore del Paraje Pavón y la presentación musical de Germán Truchet. Además, el público podrá disfrutar de un espectáculo circense a la gorra, pensado para grandes y chicos.

También se desarrollarán charlas productivas y un recorrido guiado de interpretación de la naturaleza, una propuesta que invita a descubrir y valorar el entorno local.

La Feria de Pavón se presenta como una oportunidad para compartir, acompañar a los emprendedores de la comunidad y disfrutar de una jornada donde la cultura, la producción, la naturaleza y la identidad local serán protagonistas.