La Asociación de Fomento de San Bernardo convoca a vecinos y vecinas a sumarse a una Jornada de Embellecimiento del Polideportivo, una iniciativa comunitaria que busca poner en valor uno de los espacios deportivos y sociales más importantes de la localidad.

La actividad se realizará el domingo 28 de junio, desde las 10.00, y está abierta a toda la comunidad. Quienes deseen colaborar podrán acercarse con pinceles, rodillos, trapos, sábanas viejas o cualquier otro elemento que pueda ser útil para las tareas de pintura y acondicionamiento.

Desde la entidad organizadora señalaron que la propuesta apunta a «sumar esfuerzo, ganas y compromiso para seguir mejorando el espacio que disfrutamos entre todos», e invitaron a los vecinos a aportar «su granito de arena».

La jornada busca fortalecer el compromiso comunitario y el sentido de pertenencia, promoviendo el trabajo conjunto para mantener en buenas condiciones un lugar que diariamente es utilizado por deportistas, instituciones y familias de San Bernardo.