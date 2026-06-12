Luego de una temporada deportiva que tuvo a Juventud Unida como uno de los grandes protagonistas del fútbol costero, la institución emitió un comunicado dirigido a simpatizantes, familiares y acompañantes para reforzar un mensaje que va más allá de los resultados: el respeto dentro y fuera de la cancha.

El club, que recientemente celebró la obtención de un nuevo campeonato y atraviesa un presente deportivo destacado, solicitó a toda la familia verdinegra acompañar los encuentros deportivos en un clima de convivencia y respeto.

Un mensaje para las tribunas

A través de sus redes sociales, la dirigencia recordó que están prohibidos los insultos hacia jugadores, árbitros, dirigentes o cualquier persona que participe de los encuentros deportivos.

Además, remarcaron que no se permitirán expresiones discriminatorias, racistas o agravantes de ningún tipo.

El comunicado pone especial énfasis en el cuidado de los deportistas más jóvenes, señalando que tampoco deben dirigirse agravios o comentarios ofensivos hacia jugadores menores de edad.

Desde la institución advirtieron que este tipo de situaciones pueden derivar en sanciones disciplinarias e incluso en la suspensión de partidos por decisión arbitral.

El desafío de acompañar el crecimiento

La advertencia llega en un momento especial para Juventud Unida. Los buenos resultados deportivos y la reciente consagración impulsaron una mayor presencia de público en los partidos, algo que la dirigencia valora, pero que también implica nuevos desafíos.

«Representamos a una institución con valores, respeto y compromiso», expresaron desde el club.

El objetivo es que el crecimiento deportivo vaya acompañado de una conducta acorde tanto dentro como fuera del campo de juego.

Fútbol y ejemplo

En el tramo final del comunicado, Juventud Unida convocó a toda la comunidad deportiva a seguir construyendo un fútbol sano y respetuoso.

La institución destacó que alentar con pasión no debe confundirse con la agresión y que el ejemplo de los adultos resulta fundamental para la formación de niños y jóvenes que participan de la actividad.

Un mensaje que llega en tiempos donde el fútbol amateur y formativo busca recuperar el protagonismo de los valores por encima de cualquier resultado.