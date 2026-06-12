Clyfema realiza poda preventiva en Aguas Verdes | Los motivos

En diálogo con Radio Noticias, Roberto Gutiérrez, representante de la cooperativa Clyfema, brindó detalles sobre las tareas de poda preventiva que se están llevando a cabo en la localidad de Aguas Verdes. El entrevistado aclaró de manera enfática que la cooperativa no realiza podas convencionales, sino que interviene de forma estrictamente preventiva sobre las ramas y el arbolado que puedan comprometer las líneas de media tensión y afectar el suministro de energía eléctrica.
Gutiérrez detalló el alcance de los trabajos y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio:
- Especies complejas: Señaló que estas tareas se enfocan principalmente en zonas con gran presencia de pinos y eucaliptos (como ocurre en Aguas Verdes y Nueva Atlantis). El eucalipto, al ser una madera muy flexible y propensa a soltar gajos de gran porte, suele generar recurrentes fallas y cortes de luz durante las tormentas o jornadas de viento.
- Condición climática: Las actividades quedan sujetas al factor meteorológico, por lo que se suspenden de forma automática en caso de lluvia. El cronograma continuará en las semanas siguientes extendiéndose a otras zonas del distrito, las cuales serán informadas con la antelación habitual