General Lavalle | Se disputó la etapa local de atletismo de los Bonaerenses

Se llevó a cabo la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses en el casco urbano de General Lavalle, con una importante participación de estudiantes de distintas instituciones educativas del distrito.

Formaron parte de la jornada alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Atletismo, la Escuela Secundaria N° 2 del Paraje Pavón, Chacras y la Escuela de Educación Especial N° 501.

Durante la competencia se desarrollaron diferentes pruebas de atletismo, entre ellas carreras, saltos y lanzamientos, fomentando la práctica deportiva, la integración y la participación de los jóvenes.

Los clasificados de esta instancia representarán a General Lavalle en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

Desde la organización agradecieron al área de Transporte por el traslado de los alumnos y alumnas, y a todos los profesores que acompañaron y brindaron su apoyo durante la jornada.