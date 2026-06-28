El Grupo Scout Aeronavales del Tuyú comenzó a escribir una nueva página en su historia. Luego de recibir oficialmente la documentación de su propio predio por parte de la Municipalidad de La Costa, la institución inició una campaña solidaria para reunir materiales que permitan transformar ese terreno en un espacio donde 164 niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar sus actividades.

La entrega de la documentación se concretó el pasado 20 de junio, un paso que marcó el inicio de un nuevo desafío para el grupo: construir su sede y contar con un lugar propio, seguro y preparado para seguir formando a chicos y chicas de entre 4 y 21 años.

La primera etapa del proyecto contempla el cierre perimetral del predio, una obra fundamental para comenzar a utilizar el espacio. Para ello necesitan reunir 343 metros lineales de alambre de dos metros de altura, además de una importante cantidad de materiales destinados a la construcción de los futuros baños y otras instalaciones.

Entre los insumos solicitados figuran cemento, arena, piedra, cal, ladrillos, hierro, malla SIMA, chapas, tirantes y clavaderas, elementos indispensables para comenzar las primeras obras.

Pero desde el grupo destacan que no hace falta realizar una gran donación para colaborar.

«Una bolsa de cemento, un ladrillo, una chapa o cualquier otro material puede hacer una enorme diferencia. Cada aporte ayuda a construir mucho más que un edificio: ayuda a construir oportunidades para nuestros chicos», señalaron desde la institución a través de sus redes sociales.

Mucho más que un predio

El escultismo promueve valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto por la naturaleza, el compromiso comunitario y la formación de ciudadanos responsables.

Por eso, para el grupo, contar con una sede propia significa mucho más que disponer de un espacio físico: representa la posibilidad de seguir creciendo y ofrecer mejores condiciones para que 164 chicos y jóvenes del Partido de La Costa puedan encontrarse, aprender y compartir experiencias.

Además de colaborar con materiales, quienes deseen sumarse también pueden ayudar difundiendo la campaña entre vecinos, comerciantes y empresas que puedan realizar algún aporte.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con Graciela, jefa Scout del grupo, al (2246) 55-5593, o hacerlo a través de las redes sociales del Grupo Scout Aeronavales del Tuyú.

Porque, como destacan desde la institución, cada ladrillo que llegue será también una inversión en el futuro de cientos de chicos y chicas que encuentran en el escultismo un espacio para crecer, aprender y construir comunidad.