General Lavalle | Homenaje a Rafael Obligado y Santos Vega con espectáculos gratuitos

La Dirección de Turismo de General Lavalle invita a vecinos y visitantes a participar de una propuesta cultural que busca revalorizar la identidad y las tradiciones argentinas.

El próximo sábado 20 de junio, a las 18:00 horas, se presentará el espectáculo “Tributo a Rafael Obligado y Santos Vega” en la Casa de la Cultura, ubicada en Mitre N.º 1168.

La puesta en escena estará a cargo del dúo “Danza la Historia” y combinará relatos, poemas, música y danza para recorrer la figura de Santos Vega, el legendario payador inmortalizado por Rafael Obligado.

La actividad es organizada por la Junta de Estudios Históricos de General Lavalle y propone una experiencia artística que rescata aspectos fundamentales del patrimonio histórico, literario y tradicional argentino.

Desde la Dirección de Turismo destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que enriquecen la agenda cultural local, fortalecen la identidad de la comunidad y ofrecen espacios de encuentro para residentes y visitantes.

La entrada será libre y gratuita.

Sábado 20 de junio – 18:00 hs.

Casa de la Cultura – Mitre N.º 1168, General Lavalle.