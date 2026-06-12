El Partido Justicialista de La Costa convocó a participar del acto conmemorativo por los 70 años de los fusilamientos de junio de 1956, uno de los episodios más recordados de la resistencia peronista tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.

La actividad se realizará hoy. 12 de junio a las 14.00, en el Monumento a los Mártires y Fusilados de 1956, ubicado en calle 58 y avenida 2 de Mar del Tuyú.

Consultada por MDA Noticias, la concejal Adriana Abdala explicó que la convocatoria busca reunir a militantes, dirigentes y vecinos para recordar este episodio que forma parte de la historia política argentina.

«La idea es encontrarnos, reflexionar y mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas de aquellos hechos», señaló la edil.

Los fusilamientos de junio de 1956 ocurrieron tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la autodenominada Revolución Libertadora. La represión derivó en ejecuciones que con el paso de los años se transformaron en un símbolo de la resistencia peronista y de la lucha por la recuperación de la democracia.

Desde la organización destacaron que el acto tendrá un carácter recordatorio y de homenaje, invitando a toda la comunidad a participar de una jornada de memoria y reflexión sobre uno de los capítulos más dolorosos de la historia política nacional.