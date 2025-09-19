El concejal del Partido de La Costa, Ricardo Arévalo (La Libertad Avanza), participó de las celebraciones por el 59° aniversario de Costa del Este, donde compartió la jornada con vecinos y vecinas de la localidad.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Arévalo destacó: “Ayer estuvimos acompañando a los vecinos de Costa del Este en sus jóvenes 59 años, compartimos unos mates y una linda charla sobre los proyectos que tienen para su localidad. Nos contaron sus vivencias de esta hermosa ciudad del millón de pinos. Felices 59 años Costa del Este”.

Costa del Este, conocida como la “ciudad del millón de pinos”, celebró su aniversario con distintas actividades comunitarias, que contaron con la presencia de referentes políticos, sociales y vecinos que impulsan proyectos para seguir consolidando el crecimiento de la localidad.