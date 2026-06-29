Aunque todavía faltan algunos meses para su realización, San Clemente del Tuyú ya comenzó a vivir la previa de uno de los eventos más importantes del calendario turístico del Partido de La Costa.

La Comisión Organizadora de la 60° Fiesta Nacional de la Corvina Negra lanzó oficialmente la convocatoria para quienes deseen participar del tradicional Paseo Gastronómico y Artesanal, uno de los espacios más concurridos de la celebración.

La edición 2026 se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre y tendrá un condimento especial: la histórica fiesta celebrará sus 60 años, consolidándose como uno de los encuentros populares más representativos de la región.

Un paseo que sigue creciendo

Cada año, el sector gastronómico y artesanal se convierte en uno de los grandes atractivos de la fiesta.

Alrededor del Anfiteatro de Plaza Pereira, vecinos y turistas recorren decenas de puestos donde conviven food trucks, emprendedores, artesanos y productores locales, ofreciendo una propuesta que combina sabores, identidad regional y producción artesanal.

Desde la organización destacan que se trata de uno de los paseos gastronómicos y artesanales más importantes del Partido de La Costa, con una convocatoria que año tras año continúa creciendo.

Convocatoria abierta

La inscripción ya se encuentra habilitada para quienes deseen formar parte de esta edición. Los interesados pueden comunicarse con la organización a través de los siguientes contactos:

Verónica Vega: 2257-66-0104

2257-66-0104 Claudia Gómez: 2252-51-9629

2252-51-9629 Patricia Moyano: 2252-41-1301

Mucho más que una fiesta

La Fiesta Nacional de la Corvina Negra representa uno de los grandes motores turísticos de la primavera costera.

Además de los tradicionales concursos de pesca, el escenario artístico y las actividades recreativas, el paseo gastronómico y artesanal se transformó en un espacio clave para emprendedores, productores y comerciantes que encuentran en la fiesta una oportunidad para mostrar su trabajo ante miles de visitantes.

Con el lanzamiento de esta convocatoria, San Clemente del Tuyú empieza oficialmente la cuenta regresiva hacia una edición muy especial, que buscará celebrar seis décadas de historia reafirmando el espíritu que convirtió a la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en uno de los eventos más emblemáticos del Partido de La Costa.