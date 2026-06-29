Gustavo Leiva habló sobre el gran momento de los deportistas costeros

El trabajo de formación y acompañamiento que se desarrolla en el Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMAR) sigue dando sus frutos. Actualmente, numerosos deportistas surgidos de este espacio representan al Partido de La Costa en instituciones de primer nivel del país y continúan consolidando sus carreras en competencias nacionales e internacionales.

El acompañamiento a deportistas de alto rendimiento forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de La Costa a través del Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMAR), promoviendo oportunidades de crecimiento y fortaleciendo el desarrollo deportivo local.

En este marco y para Radio Noticias, el titular del area de deportes de La Costa, Gustavo Leiva sentenció en Radio Noticias:

Hay mucho trabajo de los profesores (…) estamos realmente muy contentos, el tema es acompañar, no es nuestro solo.

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