Lavalle | Wenceslao Martínez completó una destacada actuación en el Iberoamericano U20 de Lima

Wenceslao Martínez representó a la Argentina en el Campeonato Iberoamericano U20, que se desarrolló en Lima, Perú, y cerró una destacada participación en su segundo torneo internacional.

El viernes compitió en la final de los 1.500 metros, donde obtuvo un meritorio octavo puesto entre los mejores atletas de la categoría. Al día siguiente volvió a salir a la pista para disputar los 800 metros, participando en la segunda serie y finalizando en la octava posición.

De esta manera, el atleta lavallense volvió a vestir los colores argentinos en una competencia internacional, sumando una nueva experiencia de gran nivel.