Abierta la preinscripción a la nueva edición del Sello de Calidad y Competitividad Turística

Se encuentra abierta la preinscripción a la edición 2026 del Sello de Calidad y Competitividad Turística.

El objetivo del programa es mejorar y fortalecer la gestión de los servicios turísticos para continuar consolidando una oferta de calidad en el destino.

La propuesta está destinada a emprendedores, organizaciones y prestadores turísticos, tanto del sector privado como público.

A través de un proceso de mejora continua, los participantes adquieren herramientas que les permiten profesionalizar los servicios que ofrecen a visitantes y residentes.

Para preinscribirse, es necesario completar los datos en el formulario online disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQVAnRKsmGrk5n81j4KrbQ1PmL98NOccB41SSs7IeF_XqVg/viewform

En esta edición de 2026, se contemplan cuatro jornadas presenciales de capacitación, visitas técnicas a cada establecimiento y una instancia final de evaluación para lograr la certificación.

Es importante mencionar que esta distinción tiene reconocimiento provincial y está alineada a criterios y estándares de validación a nivel nacional e internacional.

Dale play a lo que manofestó Cristian Escudero, Secretario de Turismo: