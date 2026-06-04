Campaña de firmas en La Costa contra el proyecto nacional que busca eliminar el beneficio de Zona Fría

En comunicación con Radio Noticias, Cristina Abdala, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Partido de La Costa, brindó detalles sobre la campaña de recolección de firmas que se está llevando a cabo en el distrito para frenar el proyecto del Gobierno nacional que pretende eliminar o modificar sustancialmente la Ley de Zona Fría. Esta normativa, lograda en el año 2021 tras una histórica lucha de las oficinas del consumidor, otorgó un descuento en la tarifa de gas a los usuarios de diversas regiones del país con bajas temperaturas, incluyendo al Partido de La Costa.

Abdala advirtió que la iniciativa oficialista ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Explicó que se trata del segundo intento del gobierno de Javier Milei por avanzar sobre este derecho, recordando que en el proyecto original de la Ley Bases (que contenía 213 artículos) ya se había intentado quitar el fondo específico que sustenta el beneficio. Al respecto, aclaró que la Zona Fría no representa un gasto para las arcas del Estado ni afecta a otros sectores de la economía, ya que se autosustenta mediante un pequeño recargo solidario que abonan todos los usuarios del país en sus facturas. Asimismo, la funcionaria criticó la contradicción del proyecto nacional, señalando que mientras se busca quitarle este beneficio tarifario a millones de ciudadanos bajo el argumento de equilibrar las cuentas públicas, en el mismo texto parlamentario se propone condonar las deudas económicas de las empresas energéticas.

De cara al próximo tratamiento en la Cámara de Senadores, Abdala manifestó que «la esperanza nunca se pierde» y destacó el fuerte compromiso de intendentes locales, legisladores provinciales y consejos deliberantes de la región que se han sumado al rechazo institucional de la medida. Por último, invitó a la comunidad a participar activamente de la movilización social firmando las planillas que han sido distribuidas estratégicamente en puntos públicos de todas las localidades del distrito (tales como hospitales, centros comunitarios, delegaciones municipales y la propia oficina de la OMIC) para evitar que los vecinos tengan que trasladarse grandes distancias.