Zona Fría | «Si se pierde, las facturas de gas aumentarán entre un 40% y un 100%»

En diálogo con Radio Noticias, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, manifestó su enérgico rechazo al proyecto del Gobierno Nacional que busca modificar la Ley de Zona Fría. El jefe comunal advirtió que la iniciativa apunta a eliminar la bonificación general por territorio para pasar a un sistema de segmentación por encuesta «casa por casa», lo que pondría en riesgo el beneficio que hoy reduce entre un 30% y un 50% las tarifas residenciales de gas en el distrito. «Si esto se pierde, las facturas del próximo mes van a venir con aumentos de entre el 40% y el 100%», alertó.

De Jesús recordó que el Partido de La Costa fue uno de los municipios bonaerenses incorporados a la ley en 2021 gracias a una histórica inversión en infraestructura que hoy cubre a casi la totalidad de la población.

Señaló que el recorte no solo golpeará el bolsillo de las familias, sino que afectará gravemente a la economía y al turismo local.

Ante esto, confirmó que el municipio ya realizó presentaciones ante la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados y que, a nivel local, la OMIC lanzó una convocatoria abierta para que los vecinos se sumen con su firma al reclamo.