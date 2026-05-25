“El gobierno nacional ataca la situación del IOMA porque no tiene respuestas serias para la salud”

Luego de la multitudinaria Marcha Federal de Salud que reunió a más de 60.000 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires, y casi 100.000 en todo el país, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó la reacción del gobierno nacional y aseguró que “frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”.

Kreplak sostuvo que el sistema sanitario argentino atraviesa una situación crítica como consecuencia directa de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional y advirtió que “todos los sectores están siendo afectados: hospitales públicos, obras sociales, clínicas privadas, trabajadores de la salud, jubilados y pacientes”.

En ese sentido, recordó que la CGT denunció recientemente que gran parte de las obras sociales ya no logra cubrir el 80% del Programa Médico Obligatorio (PMO), mientras que las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas más de un 400% desde el inicio de la actual gestión. Además, señaló que más de 742.000 personas perdieron cobertura de salud por pérdida de empleo o porque no pudieron continuar pagando una prepaga.

“El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy, el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta”, explicó.

El ministro también apuntó contra el desfinanciamiento de políticas sanitarias esenciales y recordó que el gobierno nacional eliminó el programa Remediar, que durante 24 años garantizó medicamentos básicos a cerca de 20 millones de personas. “Hoy, uno de cada cuatro jubilados no toma todos los medicamentos que necesita porque no puede pagarlos”, afirmó.

En ese marco, Kreplak destacó que la movilización federal expresó una situación real y transversal del sistema sanitario argentino. “En todo el país las y los trabajadores salieron a la calle. Le decimos basta al gobierno de Milei. La salud está organizada, organizaciones de pacientes, universidades, gremios, hospitales y distintos actores del sistema que ven cómo se deteriora el acceso a la atención y a los tratamientos, y no nos da lo mismo”, sostuvo.

El titular de la cartera sanitaria bonaerense también respondió las acusaciones realizadas por funcionarios nacionales sobre el funcionamiento del IOMA y aseguró que “intentan instalar falsedades para desviar la discusión porque no tienen respuestas serias frente a la crisis que generaron”.

“Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura”, explicó Kreplak.

En ese sentido, detalló que entre 2023 y 2025 la obra social bonaerense incrementó un 40% las consultas ambulatorias, un 8% las prácticas de diagnóstico por imágenes, un 27% la cobertura de medicamentos de alto costo y un 16% las autorizaciones de prótesis.

El ministro explicó además que el deterioro económico general impactó de lleno sobre el financiamiento del sistema sanitario. “Muchísimas personas dejaron de poder sostener segundas coberturas, o coberturas duplicadas y comenzaron a utilizar más el IOMA.”

Además, dijo “hoy el funcionamiento del IOMA se sostiene con los aportes de los empleados provinciales, porque los municipales, que también tienen IOMA, generan mensualmente un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos para la obra social, debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios”, señaló.

Kreplak también vinculó esta situación con el fuerte desfinanciamiento que atraviesa la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la deuda que mantiene el Estado nacional. “La deuda de Nación con la Provincia ya supera los 20 millones de millones de pesos. Mientras recortan recursos, medicamentos y programas sanitarios, después intentan responsabilizar a las provincias por las consecuencias de ese ajuste”, afirmó.

Finalmente, el ministro sostuvo que el debate actual excede lo presupuestario y planteó que “lo que está en discusión ya no es solamente una cuestión cuantitativa. Lo que está en discusión es si la salud va a seguir siendo un derecho para nuestro pueblo o si cada persona va a tener que arreglárselas sola frente a la enfermedad”.

“Mientras el gobierno nacional ajusta y abandona políticas públicas esenciales, en la Provincia de Buenos Aires seguimos sosteniendo prestaciones, ampliando cobertura y defendiendo el derecho a la salud”, concluyó.