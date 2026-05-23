El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este sábado un acto en la ciudad de Tornquist donde entregó 48 viviendas, maquinaria para gestión ambiental y firmó acuerdos para ampliar infraestructura educativa, aunque uno de los ejes políticos de la jornada volvió a ser el debate por Zona Fría.

Durante su discurso, el mandatario cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno nacional que busca modificar el régimen de subsidios al gas y advirtió sobre el impacto que podría generar en millones de bonaerenses.

«Estamos en una mañana de mucho frío y el Gobierno nacional nos quiere decir que no existe la zona fría y que no hay que ayudar a la gente con las tarifas del gas», sostuvo Kicillof.

Un tema que preocupa en la Costa Atlántica

La discusión comenzó a generar repercusión en distintos municipios de la Costa Atlántica, donde miles de usuarios acceden actualmente a descuentos sobre las tarifas de gas.

En localidades del Partido de La Costa, vecinos expresaron preocupación por la posibilidad de perder el beneficio, especialmente ante la llegada del invierno y el aumento sostenido de los servicios.

El proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados propone limitar el alcance del régimen y focalizar los subsidios únicamente en determinados sectores vulnerables.

“Crueldad e insensibilidad”

Kicillof endureció el tono político durante el acto y calificó la iniciativa como “un acto más de crueldad e insensibilidad”.

«Nos proponen un modelo de país donde le va muy bien a muy poquitos mientras se abandona a la inmensa mayoría», afirmó.

Mientras tanto, la discusión continuará ahora en el Senado, donde el proyecto deberá buscar aprobación definitiva.