Los hogares argentinos destinan más del 60% de sus ingresos solo a gastos fijos

Un revelador informe del Grupo Atenas advierte sobre la drástica caída del ingreso disponible en la Argentina durante la última década. Según el estudio, la estructura de gastos de las familias cambió radicalmente: mientras que en 2015 a un hogar le quedaba el 53% de sus ingresos para consumos libres (alimentos, ropa o esparcimiento) tras pagar los costos fijos, actualmente ese margen se redujo a tan solo el 36%.

El relevamiento detalla que, luego de abonar vivienda, servicios públicos, transporte, educación y salud, el 90% de los hogares cuenta con menos de $59.259 diarios para afrontar el resto de sus necesidades. La situación se vuelve crítica en los sectores de ingresos medios, donde el dinero restante por integrante de la familia ronda los $8.600 por día, un monto que apenas alcanza para cubrir una compra básica de alimentos (un kilo de pan, uno de asado, una gaseosa y un kilo de fruta).