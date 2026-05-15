General Lavalle participará de una nueva edición de Raíces Mercado Regional en Valeria del Mar

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Turismo, participará el próximo 16 de mayo de la 8° edición de “Raíces Mercado Regional”, la feria que reúne a emprendedores y productores de la región y que tendrá lugar en Valeria del Mar.

La presencia de Lavalle forma parte de un trabajo conjunto entre los municipios de Pinamar, General Madariaga y General Lavalle, con el objetivo de fortalecer la integración regional y promover el desarrollo productivo, emprendedor y turístico de cada distrito.

Durante la jornada, emprendedores lavallenses ofrecerán una variada propuesta gastronómica con chocolates, churros, bolitas, tortas fritas, dulces, mermeladas, alfajores y miel.

Además, habrá stands con velas aromáticas, flores artesanales, mates, cerámicas, muebles y objetos elaborados con madera reciclada, pulseras y diferentes productos artesanales.

La feria también contará con la participación de emprendedores de Pinamar y General Madariaga, consolidando un espacio regional donde confluyen el mar, el campo y el bosque. El evento incluirá música, juegos infantiles, talleres, charlas y actividades para toda la familia.

“Raíces Mercado Regional” se ha convertido en un espacio de encuentro que impulsa el consumo local, el intercambio cultural y el crecimiento de los emprendedores de la región.

La actividad se desarrollará de 11 a 17 horas en Valeria del Mar, en Av. Espora y playa, con entrada libre y gratuita.