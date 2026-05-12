La Costa | Más de 750 estudiantes tuvieron controles integrales de salud en escuelas primarias

En el marco de la iniciativa municipal Cuidar la Vida, continúa desarrollándose el programa Salud Escolar en las escuelas primarias del Partido de La Costa. Es una acción articulada entre promotores de salud comunitaria de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Costa, que ya acercó controles médicos integrales a más de 750 niñas y niños en edad escolar.

La propuesta está destinada a estudiantes de 1°, 2° y 3° grado de las 16 escuelas primarias del distrito, incluyendo escuelas especiales, y contempla atención en pediatría, odontología, oftalmología y enfermería, además del control de vacunas y libreta sanitaria.

Hasta el momento, ya se realizaron jornadas en la Escuela Primaria N° 3 de Las Toninas, donde fueron atendidos alrededor de 310 chicos; en la Escuela Primaria N° 13 de Santa Teresita, con 160 estudiantes; y en la Escuela Primaria N° 5, también de Santa Teresita, donde participaron aproximadamente 280 alumnos. Actualmente, el equipo trabaja en la Escuela Primaria N° 6 de Mar del Tuyú.

Además del abordaje sanitario, el programa incorpora propuestas de otras áreas, como actividades vinculadas a nutrición, juegos de desarrollo familiar y acciones de educación vial.

Desde la dirección de la Escuela Primaria N° 5 destacaron la importancia de que el Estado llegue directamente a las escuelas con este tipo de dispositivos, señalando que muchas familias encuentran dificultades para trasladar a los chicos a centros de salud por cuestiones laborales o de transporte.

En este sentido, remarcaron que la presencia de un equipo interdisciplinario dentro de la institución permite detectar de manera temprana problemáticas de salud que muchas veces pasan desapercibidas en el ámbito cotidiano. También valoraron el clima de confianza y contención que se genera al realizar los controles en el propio entorno escolar y acompañados por sus pares.

Una vez finalizada esta etapa en todas las escuelas, se prevé una instancia de articulación con el sistema de salud local para coordinar turnos de derivación y seguimiento en aquellos casos que requieran atención específica, principalmente en odontología y oftalmología.

La próxima etapa del operativo alcanzará a instituciones educativas de la zona sur del distrito —San Bernardo, Mar de Ajó y Villa Clelia— luego del receso invernal. El programa busca garantizar el acceso a controles de salud en edades tempranas, fortaleciendo la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento integral de niños y niñas dentro del ámbito escolar.