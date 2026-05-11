El Partido de La Costa entregó las primeras credenciales del programa “Promover Oficios”

En un acto encabezado por el intendente Juan de Jesús en el Palacio Municipal de Mar del Tuyú, se formalizó la incorporación de los primeros trabajadores al programa “Promover Oficios”. Esta iniciativa tiene como objetivo central visibilizar y jerarquizar a quienes desarrollan tareas de manera autogestiva en el distrito, brindándoles herramientas para mejorar su inserción laboral.

Durante la jornada, el jefe comunal anunció que el programa contará con una plataforma digital para que los vecinos puedan localizar trabajadores calificados según su rubro y especialidad. Además de la entrega de credenciales, los asistentes (incluyendo a integrantes del polo Incuba Textil) participaron de una charla sobre financiamiento a tasa subsidiada brindada por Provincia Microcréditos, orientada a potenciar el crecimiento de los emprendimientos locales.