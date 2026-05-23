El 25 de Mayo se celebra en San Clemente

En diálogo con Radio Noticias, Alberto Smith, Secretario Privado del Ejecutivo Municipal, detalló el cronograma de los festejos patrios del lunes 25 de mayo en la Plaza Pereira de San Clemente, impulsados bajo una impronta comunitaria y económica para las entidades locales.

Cronograma clave del lunes 25:

10:00 hs: Izamiento del pabellón nacional en la plaza.

Izamiento del pabellón nacional en la plaza. 12:00 hs: Apertura del paseo gastronómico (a cargo de más de 20 instituciones) y espectáculos culturales en vivo.

Apertura del paseo gastronómico (a cargo de más de 20 instituciones) y espectáculos culturales en vivo. 14:30 hs: Concentración y acreditación de las delegaciones.

Concentración y acreditación de las delegaciones. 15:00 hs: Acto protocolar central.

Acto protocolar central. 15:40 hs: Inicio del tradicional desfile institucional en el anfiteatro de la plaza.

Smith destacó además que las actividades captarán al público turista del fin de semana largo y anticipó que los festejos continuarán el martes 26 con el 40° aniversario de la Escuela N° 3 de San Clemente.