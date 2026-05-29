General Lavalle | Impulso al turismo en Laguna Salada Grande

Este miércoles el Intendente Municipal Nahuel Guardia, acompañado por el Secretario de Cultura Nicolás Toucedo, el Director de Deportes Alejandro Chilesky, la Directora de Turismo Gabriela Tellechea, el Director de Producción D. Borsani, junto a los Ingenieros Manuel Ortiz y Delfina Romei, mantuvieron una reunión con representantes del pesquero “La Gran Tablada”, ubicado en Laguna Salada Grande.

Del encuentro participaron además los biólogos Dr. D. Colautti, Dr. T. Maiztegui y Dr. F. Llompart, quienes expusieron los resultados de los estudios realizados sobre la dinámica de maduración gonadal y el período de desove del pejerrey en la laguna.

A partir de los datos obtenidos, se planteó la posibilidad de adelantar en un mes el período de veda, comprendiendo los meses de agosto, septiembre y octubre, con el objetivo de iniciar la temporada de pesca en noviembre, promoviendo así una mejor planificación de la actividad y fortaleciendo el desarrollo turístico del distrito.

Durante la reunión también se dialogó sobre la importancia de seguir posicionando a Laguna Salada Grande como uno de los principales atractivos naturales y turísticos del Partido de General Lavalle, buscando que este emblemático espejo de agua sea cada vez más identificado y asociado al destino turístico local.

En este sentido, se destacó la necesidad de continuar trabajando en propuestas orientadas a un turismo familiar y sustentable, incorporando nuevas alternativas vinculadas al ecoturismo dentro de los pesqueros, tales como actividades de observación de aves, caminatas interpretativas, recorridos guiados por la naturaleza y experiencias recreativas que permitan disfrutar del entorno natural de manera responsable.