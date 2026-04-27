Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en La Costa

Las jornadas, que se enmarcan en la iniciativa Cuidar la Vida, se realizan todos los viernes, de 10.00 a 12.00, en el área de Cuidado Animal y Zoonosis, ubicada en el Centro de Salud Animal (Ruta 11 entre calles 50 y 58), en Mar del Tuyú.

La vacunación es una herramienta fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad zoonótica que puede transmitirse a las personas, por lo que se recomienda mantener al día el calendario de vacunación de las mascotas.

Para acceder al servicio, se solicita cumplir que las mascotas cumplan con los siguientes requisitos:

-Tener más de 4 meses de edad

-No presentar patologías

-No estar preñadas

-No haber parido recientemente

La propuesta es libre y gratuita, y for