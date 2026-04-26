Nueva convocatoria al programa “Huertas Urbanas Bonaerenses” en el distrito

Se encuentra abierta una nueva instancia de inscripción al programa “Huertas Urbanas Bonaerenses”, una propuesta que promueve la producción local de alimentos frescos a través del desarrollo de huertas familiares y comunitarias.

La convocatoria está destinada a instituciones, clubes, asociaciones, cooperativas y organizaciones que cuenten con una huerta en funcionamiento o proyecten desarrollarla, con una superficie mínima de 40 metros cuadrados. El período de inscripción se extenderá hasta el 30 de abril.

El programa surge como una política provincial que da continuidad a este tipo de acciones, luego de la cancelación del programa nacional ProHuerta del INTA, incorporando la entrega directa de plantines como herramienta para potenciar la producción. Desde su implementación en 2024, la propuesta ya alcanzó a 125 municipios bonaerenses, con la distribución de más de 1,5 millones de plantines en sus distintas ediciones.

Para la temporada otoño-invierno 2026, se prevé la entrega de más de 550.000 plantines, con variedades adaptadas como kale, cebolla de verdeo, lechuga, acelga, perejil, remolacha, hinojo, repollo, apio y puerro.

La iniciativa impulsa prácticas agroecológicas mediante capacitaciones, entrega de plantines y acompañamiento técnico, con el objetivo de fortalecer la producción de alimentos saludables y el trabajo comunitario en el territorio.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden acercarse a la oficina de la secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, ubicada en Av. Costanera N° 8001, Mar del Tuyú, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00. También pueden comunicarse al teléfono (02246) 43-3043, por WhatsApp al (2257) 30-7884 o vía correo electrónico a secretariadeproduccion@lacosta.gob.ar